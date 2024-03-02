Ahlatcı Çorum FK yarın evinde oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Çalışmada Teknik Direktör Serkan Özbalta Bandırmaspor maçının oyun taktiği konusunda son uyarılarda bulundu.

Tesis sahasında yapılan antrenmana Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışma daha sonra dar alanda pas çalışma ile devam etti.

Çalışmada daha sonra Bandırmaspor maçının oyun taktiğinin yapıldığı çift kale maçta Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculara dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

Çalışmayı durdurarak futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Bandırma maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından tesislerde kampa girecek