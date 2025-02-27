Türkiye Futbol Federsonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamayla Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'ya iki ayrı suçtan 6 maç ceza verildi.

TFF'nin sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Ahlatcı Çorum FK Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta’nın, 22.02.2025 tarihinde oynanan Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Ahlatcı Çorum FK Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta'nın ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına kadar verildi."