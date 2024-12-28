Çorum Bölgesel Gözlemcisi Özcan Genel’e liderin maçında görev.

MHK’den yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 4. grupta lider durumda bulunan 1926 Bulancakspor ile Ortahisar Futbol Kulübü arasındaki maç yarın saat 13’de Bulancak ilçe sahasında karşılaşacaklar. Maçı Kastamonu bölgesi hakemi Bekir Özcan yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri de aynı ilden Emre Nasuh ve Rabia Nur Gönen

. Maçın dördüncü hakemi ise Bilal Enes Sever. Özcan Genel ise maçın gözlemcisi olarak görev yapacak.

Bulancakspor takımı 13 maçta topladığı 29 puanla lider durumda bulunurken Ortahisar Kulübü ise 20 puanla sekizinci sırada bulunuyor.