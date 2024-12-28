Zonguldak’ta yapılan Liseli Gençler Güreş grup birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu Hatip Lisesi ve Spor Program Okulu öğrencileri iki altın bir gümüş ve üç bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

25-27 Aralık tarinleri arasında Zonguldak’ta yapılan Liseli A Gençler Serbest Güreş grup birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İl Milli Eğitimspor kulübü sporcularından 55 kiloda Eren Yalçın birinci 92 kiloda Yusuf Karakaş sıkletlerinde birinci oldular. 55 kiloda Eyüp Kızıltaş ikinci olurken 80 kiloda Berat Ertaşmış ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Sıkletlerinde ilk dereceye giren sporcular Türkiye Finallerinde katılmaya hak kazandılar.