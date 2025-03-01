Ziraat Odası Çorum İl Başkanı Adem Özdemir, Vergi Haftası dolayısıyla Çorum Defterdarı Erkan Çiğer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

Defterdar Çiğer, çocuklar ve gençler arasında vergi bilincinin artırılması, toplumun her kesimine bu bilincin kazandırılması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum sağlaması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vergi ödemenin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Özdemir, verginin devletin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu, kalkınmanın temelini oluşturduğunu ifade etti.

“Vergi bilinci toplumsal kalkınmanın temelidir” diyen Özdemir, Vergi Haftası’nın önemine vurgu yaparak, Defterdar Erkan Çiğer'in nezdinde tüm defterdarlık çalışanlarının Vergi Haftası’nı kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.