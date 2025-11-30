Kaymakamlığımız Proje Ekibi koordinesinde, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile İlçemiz Uludere Mahallesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde “Atma Dönüştür” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, geri dönüştürülmüş materyaller kullanılarak hazırlanan oyunlar özel bireyler ile birlikte oynandı. Hem çevre bilincini artırmayı hem de geri dönüşümün günlük yaşamdaki değerini göstermeyi amaçlayan etkinliğimiz keyifli ve verimli bir şekilde tamamlandı.

Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliğe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, öğrenciler ve veliler katıldı.