Özel Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, polis ve özel güvenlik personelinden oluşan heyetle birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Ali Çalgan, 2004 yılında sınırlı sayıda personelle başlayan özel güvenlik hizmetlerinin bugün çok önemli bir noktaya ulaştığını belirtti. Sektördeki gelişimin, genel güvenlik hizmetlerine de ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Vali Çalgan, “Özel güvenlik hizmeti, artık kamu güvenliğini tamamlayan ayrılmaz bir parça haline gelmiştir” dedi. Özel güvenlik hizmetlerinin sadece ihbar mekanizması ya da polis teşkilatıyla yapılan işbirliğinden ibaret olmadığını vurgulayan Çalgan, “Özel güvenlik görevlilerimizin bulunduğu kurum ve alanlarda sergiledikleri duruş, suçun işlenmesinin önlenmesinde ve caydırıcılığın sağlanmasında büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında fedakârca görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

