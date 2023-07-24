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Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, özel halk otobüslerinde ücretsiz binişlere ilişkin tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılacağını açıkladı.

Düzenlemenin belediye otobüslerini kapsamadığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda açıklamalarda bulunan Soydaş, belirli kesimlere halk otobüslerinin Türkiye’de ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Kanuna muhalefet etmek gibi bir amaçlarının olmadığına işaret eden Soydaş, “Özel halk otobüsleri kuruluşundan beri şehit yakını, gazileri, emniyet ve basın mensuplarını zaten ücretsiz taşıyor. Bizim üzüldüğümüz konu hep bu ücretsiz taşımayla anılmak” dedi.

15 EKİM KARARI

Soydaş, “Bununla ilgili bir açıklama yaptığımızda kamuoyundan ciddi bir tepki alıyoruz. Neden 15 Ekim diye bir karar aldık. Bu tip taleplerde kanun düzenlemesi gerekiyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların bu sese kulak vereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Bu arada Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğince (TÖHOB) 19 Temmuz’da Ankara’da, 28 bin 100 özel halk otobüsleri temsilcisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği ve memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim’de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılması kararını alındığı öğrenildi.