İl Özel İdaresi’nin çeşitli birimlerinde istihdam edeceği 57 daimi işçi için yapılan mülakatın sonuçları açıklandı.

KPSS şartının aranmadığı daimi işçi alımı için 3 Temmuz’da başvurular alınmıştı.

Özel İdare bugün sitesinden işe alacağı 57 kişiyi açıkladı.

İşte o isimler:

Aşçı Asıl: Embiya Şahin, Hamza Çetin, Ramazan Yolcu, Sıddık Mücahit Arslan

Yedek: Selami Pehlivan, Muhammet Karslı, Mustafa Yıldırım, Oktay Yıldırım

Beden İşçisi(Çöp Temizlik) Asıl: Ahmet Can Saygılı, Bahri Can Özkaya, Furkan Şimşek, Hayati Can Alıcı, Ömer Faruk Yıldız, Uğur Üzüm

Yedek: Osman Samet Kırçı, Hamdi Eren Divan, Talha Bekir Okay, Hüseyin Amir, İsmail Abdulhamit İzci, Şerafettin Doğan

Oto Elektrik Ustası Asıl: Muammer Karaer - Yedek: Selçuk Tarhan

Fren Ustası Asıl: Osman Akbaş

İnşaat Mühendisi Asıl: Batuhan Hergün – Yedek: Serhat Köse

Beden İşçisi (Konkasör) Asıl: Batuhan Demirci, Serdar Siğinç

Yedek: Abdullah Ökmen, Gürkan Karaer

Konkasör Operatörü Asıl: Nadir Karaçay

Motor ve Mekanik Ustası Asıl: Ahmet Yağcı, Ali Sağır, İlyas Öncül, Murat Salman

Yedek: Ramazan Zorlu, Hami Varan, İsmail Gayı, Olgun Öztoprak

Pick-Up Şoförü Asıl: Abdulbaki Gül, Erol Aksoy, İbrahim Alperen Bolat

Yedek: İbrahim Anar, Kubilay Başar, Muammer Coştu

Pick-Up Şoförü Osmancık Asıl: Ufuk Görgeç – Yedek: Mücahit Kütük

Vidanjör Yardımcısı Asıl: İsmail Tezer, Mesut Özarslan

Yedek: Ferhat Ardahanlı, Eren Demir

Pe Boru Kaynak Elemanı Asıl: Erol Özyürek – Yedek: Egemen Selbeş

Torna Kaynak Ustası Asıl: Özcan Yağar – Yedek: Mustafa Demiray

Tır Şoförü Asıl: Erdem Dursun, Feyzi Özöndel, Kenan Şahinbaş, Oğuzhan Özbüğrü

Yedek: Arif Irız, İlhan Ahıskalı, Mehmet Burak Görkem, Mehmet Tamgüç

Kamyon Şoförü(SRC Belgeli) Asıl: Berkay Kirenci, Ercan Dadaş, Furkan Akçakoyun, Can Yürekli, Ömer Yağmur, Sedat Yıldırım

Yedek: Fatih Köse, Yusuf Emre Özok, Kadir Çelik, Yunus Emre Sarı

Kamyon Şoförü Asıl: Ahmet Gençcan, Ersin Alim, Levent Özdemir, Murat Aköz, Mustafa Sakallı, Osman Deniz, Ömer Erdemir, Yasin Ayal, Yunus Karakaş

Yedek: Serkan Odabaşı, Bayram Çapar, Cemil Dinnemez, Ferdi Kandıran, Hakan Oğuz Yılmaz, İbrahim Mutlu, Oğuzhan Fındık, Ömer Faruk Çayıroğlu, Ahmet Burak Şahin

Dozer Operatörü Asıl: Fikri Cam – Yedek: Raşit Sazak

Ekscavatör Operatörü Asıl: Ali Bülbül, Mürsel Gaffar – Yedek: Ramazan Toz, Kenan Aktepe

Greyder Operatörü Asıl: Ufuk Hamamcı, İsmail Yegen, Onur Batan

Yedek: Kamil Köymen, Ahmet Civan, Kadir Gökşen

Lastikli Yükleyici Operatörü Asıl: Ali Sayın, Hüseyin Uysal, Ünal Eker

Yedek: Hamit Akkaya, İbrahim Can Erbab, Mahmut Eren Güney

Kanal Kazıcı Operatörü Asıl: Ömür Muço – Yedek: Mesut Baran