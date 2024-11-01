İl Genel Meclisi’nde bütçe maratonu başladı.

20 gün sürecek oturumlar kapsamında İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı performans planı hazırlanarak, mali bütçesi görüşülecek.

Bugünbaşlayan oturumlar kapsamında 2025 yılı performans planı ve 2025 yılı mali bütçesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Bütçe oturumları kapsamında Özel İdare’de birim müdürlüklerinin bütçeleri de belirleyecek.

Özel İdare’nin bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Özel İdare’nin 2025 yılı için 1 milyar 533 milyon 600 bin lira gibi bütçe öngördüklerini söyledi.

Bütçenin bir kısmının personel giderleri, malzeme alımı gibi yerlere gideceğini aktaran Temur, kırsala yapılacak yatırımların 400-450 milyon civarında olacağını ifade etti.

BÜTÇENİN 3’TE 1’İ KIRSAL YATIRIMINA

Temur, nakdi destekler ve krediler konusunda da cesur olacaklarını söyledi.

Temur; “Özel İdaremizin performans ve çalışma programını bu ay içerisinde belirleyeceğiz. Bu sene 1 milyar 533 milyon 600 bin lira gibi bir bütçe ile performans programı hazırlamayı öngörüyoruz. Bu bütçenin bir kısmı zorunlu giderler, personel giderleri, malzeme alımları gibi yerlere gidecek. Kırsala yapacağımız yatırımın ise 400 ile 450 milyon civarında olmasını planlıyoruz.” şeklinde konuştu

BÜTÇEDE ASLAN PAYI TARIMSAL SULAMAYA

Edinilen bilgilere göre birim müdürlüklerinin 2025 yılı bütçesi ise şu şekilde olması planlanıyor;

"Strateji Geliştirme Müdürlüğü 136 milyon lira, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 41 milyon 950 bin lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 261 milyon 650 bin lira, Yapı Kontrol Müdürlüğü 980 bin lira, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 146 milyon 700 bin lira, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 7 milyon 923 bin lira, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 140 milyon 275 bin lira, Encümen Müdürlüğü 17 milyon 500 bin lira, Hukuk Müşavirliği 2 milyon 540 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 3 milyon 850 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 496 milyon 354 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6 milyon 170 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü 89 milyon 530 bin lira, Özel Kalem Müdürlüğü 6 milyon 250 bin lira, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 141 milyon 693 bin lira"