Çorum’da sanat eğitimi alanında faaliyet gösteren Özge Sanat Akademi, yaz mevsimini coşkulu bir konserle karşıladı.

Akademi bünyesindeki öğrenciler ve öğretmenlerin sahne aldığı “Yaza Merhaba” konseri, izleyicilere müzik dolu keyifli anlar yaşattı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, klasik eserlerden modern parçalara uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi. Performanslar izleyicilerden büyük beğeni toplarken, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği emek alkışlarla taçlandırıldı.

Özge Sanat Akademi Kurucu Müdürü Özge Nur Kuşcu, konserin başında yaptığı konuşmada, "Sanatın birleştirici gücüne inanıyor ve öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmalarını çok önemsiyoruz. Bu güzel akşamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.