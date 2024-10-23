Futbol İl Hakem Kurulu üyesi ve Hakem Dernek Başkanlığına aday Özkan Kaya Cuma akşamı yapılacak Dernek Genel Kurulu öncesinde hakemleri yemekte bir araya getirdi.

Maşa Cafe’de verilen yemeğe İl Hakem Komitesi Başkanı Özkan Kaya ve Komite üyeleri Durmuş Buyruk, Mustafa Bıçakcı ve Mustafa Ecevit ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit ile il hakemleri katıldılar.

Yemekte bir konuşma yapan Dernek Başkan Adayı Özkan Kaya hakem camiası olarak birlik ve beraberlik içinde yola devam edeceklerini belirterek cuma akşamı yapılacak genel kurulda oylarına talip olduğunu belirterek katılımlarından dolayı tüm hakemlere teşekkür etti.

Özkan Kaya yemek sonunda tüm il hakemlerine dernek rozeti hediye etti.