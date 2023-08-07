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7 bin metrekarelik mağazası ile bölgenin en büyük mobilya mağazası olan Özlem Max Mobilya Mağazası, özel bir kampanya başlattı.

2023 yılı mobilya kreasyonunu müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan mağaza yetkilisi Metin Ünal, turuncu etiketli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler uyguladıklarını açıkladı.

'Yenilenen yüzümüzle Çorum halkının hizmetindeyiz' diyen Ünal, Türkiye'nin en köklü mobilya mağazalarından biri olarak Çorum halkına müthiş bir kampanya sunduklarını söyledi.

Evlilik planı yapan çiftler ve evini yenilemek isteyenlerin bu kampanyayı kaçırmaması gerektiğini belirten Ünal; "Benzersiz fiyat ve ödeme seçenekleri içeren kampanyamız hakkında detaylı bilgi almak ve zengin ürün çeşidimizi yakından görmek isteyen herkesi Samsun Yolu 4. kilometrede hizmet veren mağazalarımıza bekliyoruz" dedi

'MOBİLYANIN DUAYENİ' 48 YAŞINDA

'Mobilyanın Duayeni' sloganıyla faaliyet gösteren Özlem Mobilya'nın 48 yıl önce, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyet göstermeye başladığını hatırlatan Metin Ünal, "Bugün toplamda 7 bin metrekareyi aşan dev mağazamızla müşterilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Yatak odasından salon takımlarına, yemek odasından koltuklara, bazadan yatak çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatan Ünal, 2023 yılı yeni sezon ürünlerini görücüye çıkardıklarını açıkladı.

Alanında pek çok ilke imza atan firmalarının, 'Özlem Max'la mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü anlatan Ünal, "Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Mağaza bünyesindeki teknik servis birimiyle satış sonrası hizmet alanında da iddialı olduklarının altını çizen Ünal, müşteri memnuniyetinin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

'TÜM ÜLKERE SEVKİYAT HİZMETİ VERİYORUZ'

Özlem Max Mobilya olarak ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları ve kalite anlayışı ile Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Ünal, "Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde yeni ürünler sunulması, dünya standartlarına uygun kaliteli, insan sağlığı ön planda tutulan ürünlerle hizmet vererek, satış öncesi olduğu gibi satış sonrası da eğitimli, bilinçli ve güleryüzlü satış elemanlarımızla tüketicimizin yanı başında ürünlerimizin arkasındayız. Türkiye'nin yanısıra tüm Avrupa ülkelerine de sevkiyat hizmeti veriyoruz" diye konuştu. (ADVERTORİAL)