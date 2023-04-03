Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, saha ziyaretlerin vatandaşın en çok EYT’den dert yandığını söyledi.

Çorumlu vatandaşların EYT konusunda şikayetlerinin, Bağ-Kur prim gün sayısı, taban ücret düzenlemesindeki adaletsizlik ve staj mağduriyeti olduğunu belirten DEVA İl Başkanı Öztürk, “Türkiye emeklilik sistemi yamalı bohçaya dönüşmüş durumdadır. Çok parçalıdır. Eşitsiz ve adaletsizdir. Emeklilik sistemi emeklilere insana yaraşır bir yaşam sağlamaktan uzaktır. O nedenle emeklilikte adalet son derece önemli bir toplumsal talep.” dedi.

“Başka sorunlara, eşitsizliklere ve adaletsizliklere yol açacak eksik bir düzenleme yasalaştı. Yeni sorunumuzun adı ‘emeklilikte adalet’ oldu.” diyen Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

“Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı adaletsizlik ve mağduriyet oldukça geç ve eksik olsa da bir çözüme kavuştu. EYT’liler uzun bir mücadele sonucunda koşullu ve eksik de olsa önemli haklar elde etti. 2019’da EYT konusunda “Asla olmaz, seçimi de kaybetsem yapmam” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasasını imzaladı ve yasa yayımlandı. EYT yasasının çıkmasında EYT’lilerin mücadelesi yanında siyasal iktidarın seçim kaygısı da etkili oldu. Böylece hükümet tarafından ‘çift dikiş’ olarak suçlanan EYT’lilerin dediği oldu.

‘HÜKÜMET SEÇİM STRATI İLE U DÖNÜŞÜ YAPTI’

EYT yasası adaletsizlikler yaratacak nitelikte. AKP bu konudaki itirazların hiçbirini dikkate almadı. Meclis komisyon ve genel kurulunda teklifin iyileştirilmesi yönünde verilen önergelerden hiçbiri kabul edilmedi. Göz göre göre yeni sorunlara, eşitsizliklere ve adaletsizliklere yol açacak eksik bir düzenleme yasalaştı.

EYT ile birlikte mutlaka 9 Eylül 1999 ve sonrası için (EYT kapsamı dışında kalanlar için) yumuşak bir kademeli yaş sistemi getirilmeliydi.

EYT yasasının diğer önemli bir eksikliği ise intibak düzenlemelerine yer vermemesidir. Emekliler arasında çok büyük farklar ve eşitsizlikler var. Benzer çalışma süresi ve prim gün sayısına sahip emeklilerin aylıkları arasında uçurum var. Emekli aylıkları oldukça düşük. Bunun en önemli nedeni AKP tarafından 2008 yılında 5510 sayılı Yasa ile kabul edilen değişiklikler. 5510 sayılı Yasa ile gerek Aylık Bağlama Oranlar gerekse güncelleme katsayısı düşürüldü ve böylece emekli aylıkları düştü.

EYT yasası ile Aylık Bağlama Oranı ve güncelleme katsayısı değişmedi. Bu nedenle EYT’lilerin aylıkları eski sisteme göre düşük olacak. Aylıkların makul düzeyde olması için intibak ve güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları da yasaya eklenmeliydi.

Bağkurlu esnaf ve şirket ortakları aynı haklardan yararlanamamakta 1999 öncesinde aynı tarihte işe başlayan bir Bağkurlu ile sigortalı arasında eşitsizlik ve adaletsizlik vardır. Sigortalının emekli olabilmesi için 5975 gün aranırken Bağkurlu bir kişi için 9000 gün aranması büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizlik sivil toplum kuruluşları ve muhalefet olarak dillendirilse de dikkate alınmadı.

En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye çıkarılması başka bir adaletsizliği ortaya çıkarmıştır. Düzenleme ile brüt ücreti yüksek olanlarla asgari ücretlilerin arasında fark bırakmayarak kayıt dışılığa teşviki artırabilecek bir hal almıştır. Emeklilerin %70’inin maaşı en düşük emekli maaşı haline getirilmiştir. En düşük emekli maaşına yapılan %36’lık zam tüm maaş gruplarında eşit yapılsa idi adaletsizlik olmayacaktı. Asıl düzeltilmesi gereken kök maaş hesaplama yöntemi değiştirilerek, emeklilerin birilerin ağzından çıkacak iki kelama muhtaç bırakmayacak keyfi uygulamalar sonlandırılabilir.” (Haber Merkezi)