Hitit Üniversitesi ve İslamabad Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Uluslararası İşletme, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Konferansı" Çorum 'da başladı.

Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye ile Pakistan'ın ilişkilerinin tarih boyunca ortak değerler, güven ve dayanışma üzerine inşa edildiğini belirtti.

Bilimsel işbirliklerinin, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığı yeni bir boyut kazandıracağını vurgulayan Çalgan, "Bu programın yeni akademik çalışmaların başlamasına, ortak projelerin gelişmesine ve uluslararası görünürlüğün artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise Türkiye ve Pakistan'ın yüzyıllara dayanan güçlü bir bağa sahip olduğuna vurgu yaptı.

Sanayi devrimi, iklim değişikliği, yapay zeka ve küresel güç dengelerinde dönüşümler yaşandığına dikkati çeken Cüneyd, "Böyle bir dünyada ülkeler arası iş birliği artık bir seçenek değil zorunluluktur. Üniversiteler arasındaki iş birlikleri ise toplumlarımızın dayanıklı, rekabetçi ve insancıl kalmasının en etkili yollarından biridir." diye konuştu.

Büyükelçi Cüneyd, şöyle devam etti:

"Pakistan ve Türkiye birbirlerinden öğrenecek çok fazla bilgi birikimine sahiptir. Türkiye’nin sanayi gelişimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve yükseköğretim reformlarındaki başarıları bizlere değerli dersler sunmaktadır. Buna karşılık, Pakistan’ın büyüyen teknoloji ekosistemi, girişimci gençliği ve artan araştırma kapasitesi Türkiye için yenilikçi bir işbirliği alanı oluşturmaktadır."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da iki ülke arasındaki akademik ve kültürel işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, köklü kardeşliğinin bilimsel alanda somut projelere dönüşmesinin önemli olduğunu, işbirliklerinin ortak projeleri, yayınları, öğrenci ve akademisyen hareketliliklerini, kültürel etkileşimleri ve karşılıklı dostluğu daha da pekiştireceğine inandığını anlattı.

- 9 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konferansın yalnızca akademik misyonu yansıtmakla kalmadığını, Türkiye ve Pakistan arasında işbirliği temelinde daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığını temsil ettiğine işaret etti.

Konferansa Bulgaristan, Hırvatistan, İspanya, Macaristan, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden yaklaşık 200 araştırmacı, akademisyen ve öğrencinin katıldığını belirten Öztürk, üç gün boyunca, işletme, ekonomi, mühendislik, yapay zeka, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve kültürel çalışmalar alanlarında 84 bilimsel bildiri sunulacağını kaydetti.

Öztürk, konferansın yeni bilimsel iş birliklerine, ortak yayınlara, öğrenci ve akademisyen değişim programlarına ve uzun vadeli akademik ağlara kapı aralamasını temenni etti.

İslamabad Vakıf Üniversitesi Rektörü Muhammad Kaleem Asif HI ise "Pakistan ve Türkiye'nin sadece şanlı bir geçmişi değil, aynı zamanda umut verici bir geleceğe de sahiptir. Burada yapılan tartışmaların ve bağlantıların, küresel ilerlemeye katkıda bulunan yeni fikirlere, anlamlı işbirliklerine ve uzun vadeli akademik ortaklıklara ilham vereceğini umuyorum. " dedi.

Konferansın 3 gün boyunca çeşitli oturum ve sunumlarla devem edeceği bildirildi.