Çorum Merkez Büyük Palabıyık Köyü halkı, kazasız-belasız bir üretim sezonu, topraklardan bereket ve huzurun, barışın, sevginin eksik olmaması için dua etti.

Palabıyık Köyü Muhtarı Ali Ekber Yılmaz ve azaları, köy halkını yağmur duası ve şükür kurbanı etkinliğinde bir araya getirdi.

Köy Muhtarlığının organizesinde düzenlenen buluşmada kesilen kurbanların yemeği katılımcılara ikram edilirken, bereketli bir üretim sezonu için dua edildi.

Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, şükür kurbanı buluşmasına destek veren ve katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Programa; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, CHP İl ve İlçe yöneticileri, iş insanları Halis Durkaya, Umut Eke ile çok sayıda vatandaş katıldı.