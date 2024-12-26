Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan Pardole Parfüm’ün Çorum Şubesi yarın hizmete giriyor.

Genç girişimci Cengiz Bolat’ın sahibi olduğu Pardole Parfüm Çorum Şubesi Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi numara 7 (Eminevim yanı) adresinde ‘fakın kokun’ sloganıyla yüzlerce koku çeşidi ile Çorum halkının hizmetinde.

Pardole Parfüm olarak doğanın en nadir ve özel bitki özlerini kullanarak müşterilerine eşsiz bir parfüm deneyimi sunduklarını belirten Bolat; “Her bir şişe, el yapımı bir sanat eseri gibi özenle hazırlanmış, karmaşık ve sofistike notalarla dolu. Bu parfümler, sıradışı ve unutulmaz kokuları sevenler için tasarlandı. Kendinizi ifade etmek ve iz bırakmak istediğinizde, sizi yansıtacak tek kokuyu bulacaksınız.” dedi

Ayrıca ortam kokusu, oto parfümleri, kolonya, kreasyon kokular ve Niche parfüm çeşitleri ile hizmet verdiklerini belirten Bolat, açılışa özel kampanya yaptıklarını söyledi.

Açılışa özel 2 adet 50 ml plus parfümlerin 350 TL olduğunu belirten Bolat, Pardole’nin özel kokularını ve kampanyalarını görmek isteyen herkesi işyerlerine beklediklerini ifade etti.