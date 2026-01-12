Çorum’un Alaca ilçesinde bisiklet zincirine parmağı sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Günhan Mahallesi Bitki Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (5) isimli çocuğun parmağı bisiklet zincirine sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.