HURŞİT BOZKURT

AK Parti Sungurlu Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı, Türkiye’nin artık parmakla gösterilen bir ülke olduğunu belirterek, Recep Tayyip Erdoğan’a ve partisine destek istedi.

Önceki akşam gerçekleşen iftar programına katılan AK Parti Milletvekili Adayı Av. Yusuf Ahlatcı da Sungurlululara hitaben bir konuşma yaptı.

Muhalefete seslenen Yusuf Ahlatcı, AK Parti sevgisinin salonlara sığmadığını fotoğraf karelerine bakarak anlamalarını istedi.

Sungurlu halkına partisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ahlatcı, “Türkiye Yüzyılına” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkılan bu yolculukta Çorum olarak birlik ve beraberlik içerisinde en büyük katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Çorum’un ve Sungurlu’nun kalkınması için atılacak tüm adımların atılacağının sözünü veren Ahlatcı, bunun içinde 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'nin artık parmakla gösterilen bir ülke olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından da deprem konutlarının hızlı bir şekilde yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için verilecek oyların büyük öneminin olduğunu hatırlatan Ahlatcı, terör örgütleri ile pazarlık yapanlara bu milletin gerekli dersi vereceğine inandığını kaydetti.

Çorum’un önceki seçimlerde olduğu gibi yine 14 Mayıs’ta da tarih yazacağını belirten Ahlatcı, partisine gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle Sungurlu halkına ve organizasyon içinde ilçe teşkilatına teşekkür etti.

İFTAR ÖNCESİ ESNAF ZİYARETİ

Ahlatcı, iftar öncesi ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve AK Parti Milletvekili Adayları Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu ile Sungurlu esnafını ziyaret etti.

Ahlatcı, ziyaretlerde vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını dinledi

‘İSTİKRARIN DEVAMI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI’NA SAHİP ÇIKIN’

Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek isteyen Ahlatcı, istikrarın devam etmesi için Cumhur ittifakına sahip çıkılması gerektiğini anlatarak, seçimlere var güçleri ile çalıştıklarını ifade etti.

Ahlatcı, sahada AK Parti’ye ve Erdoğan’a da muhteşem bir sevgi ve muhabbetin olduğunu ifade etti.