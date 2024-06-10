27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında kırmızı ve siyah grupta ikinci maçlar oynandı.

Beyaz grupta ise ikinci haftanın ilk maçında Bolat Harita Mühendislik ile Paşa İnşaat takımları arasındaki zorlu maçta Bolat Harita takımı son dakikalarda Samet’in attığı golle maçı 1-0 kazanarak ikinci maçından da üç puanla ayrılarak liderliğe yükseldi.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Uğur Koçak.

PAŞA İNŞAAT: Emrah, Savaş, Mutlu, Ozan, Sinan, Mehmet, Ertuğrul, Burhan, Gökhan, Resul, Hasan, Semih, Ali, Adem, Özcan, Levent.

BOLAT HARİTA MÜHENDİSLİK: Uğur, Yasin, Alpoğan, Rıdvan, Burak, Gökhan, Emre, Selman, Fevzi, M.Emin, M.Burak, Ali, Murat, Enes Başaran, Enes Gökçe, İrfan, A.Burak, Ender, Samet, Yusuf Can, Bilal.

GOL: Dk. 57 Samet.