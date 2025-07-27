Çorum’da, semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada tüfekle ateş açılması sonucu Kemal Topçu, A.A., E.İ., R.C.T., A.İ., S.D., B.B. ve M.A.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan Kemal Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından D.A. ve M.A.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.