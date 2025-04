Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile birlikte Cuma Pazarı’nda denetime çıktı.

Vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinleyen Aşgın,“Alan memnun, satan memnun. İşte Çorum.Bu güzel şehrin sakinleri, her şeyin en güzelini hak eder ve alır. Pazarlarımızda halkımızı ve esnafımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti. Esnafımıza duyarlı davranışı ile hemşehrisinin, #Çorum'un yanında olduğu için gönülden teşekkür ediyorum, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi "Dürüst esnafımızın yeri başımızın üstüdür." dedi

Pazarlardan sonra sıra denetimlerin hal esnafına geleceğini belirten Aşgın; "Pazartesi gününden itibaren halden çıkmayacağım' ifadelerini kullandı