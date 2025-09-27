Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bisiklet Turu’ yarın yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Avrupa Genelinde her yıl coşku içinde kutlanan ‘Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında sporu ve hareketli yaşamı teşvi amacı ile düzenlenen Bisiklet Turu yarın saat 10.00’da Kadeş Meydanından başlayacak.

Kadeş Meydanından başlayacak ardından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Fatih Caddesi, Ahçılar 3. Sokak’tan devam edecek bisiklet turu Gazi Caddesinden başlangıç noktası olan Kadeş Meydanında sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşamak istedikleri ve farkındalık yaratmayı amaçladıkları bu organizeye tüm Çorumluları davet etti.