Genç girişimci Pelin Güven'in sahibi olduğu Pelin’ce Dekor& Dizayn dualarla açıldı.

Karakeçili Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi numara 6 (Adil Candemir Parkı karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Pelin’ce ev dizayn ve aksesuar mağazasının açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat işletme sahibi Pelin Güven’e hediye takdim etti. Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Pelin Güven, protokol ve davetlilere işyerini gezdirerek firma ve ürünleri hakkında bilgi verdi.

Açılışa özel sürpriz kampanya ve fiyatların Çorum halkını beklediğini belirten Güven, ev dizayn ve aksesuarda iddialı olduklarını belirterek, evini yeniden dizayn etmek isteyen herkesi Pelin’ce Dekor&Dizayn’a beklediklerini söyledi.