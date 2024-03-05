Çorum FK Kırmızı Şimşekler Tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı, takımın Bandırmaspor maçında ortaya koyduğu futbol ve verdiği mücadelenin her türlü alkışı hakettiğini belirterek ‘penaltı kaçıran futbolcuyu yuhalamak bizim tribünlerimize asla yakışmadı’ dedi.

Nalcı yaptığı açıklamada ‘Teksüt Bandırmaspor maçından alınan golsüz beraberlikten sonra en az sizler kadar üzgün olduğumu belirtmek isterim. Takımımız, Play-Off yolunda son derece önemli olan bu maçta kazanmak adına elinden geleni yapmıştır.

Öyle ki, takımımız rakibine pozisyon dahi vermediği maçın 90 dakikalık bölümünde net gol pozisyonlarına girmiş ve de 2 penaltıdan yararlanamamıştır. Bunların hepsi hem sizleri, hem de beni derinden üzmüştür. Ancak her ne kadar kabul edemesekte futbolda bunlar var. Geçmişte daha kötü örnekleri de hepimizin malumudur.

Hepimiz elbette bu maçtan 3 puanla ayrılmak isterdik. Bu bağlamda da tribünlerde 90 dakika desteğimizi ortaya koyduk. Ancak olmayınca da olmuyor. Artık bu maçı unutmamız lazım. Lig ve hayat kaldığı yerden devam ediyor. Unutulmasın ki, 56 yıl sonra bu ligde mücadele eden bir kulübüz. An itibariyle geldiğimiz yer Play-Off potasıdır. Bandırma maçında ortaya koyduğumuz futbol ilerleyen haftalar için çok önemli sinyaller vermektedir. Bu nedenle de bizlere düşen en önemli görev takımımızın moralini bozmak değil, tam tersine skor ne olursa olsun destek olmaktır.

Kalbi bu şehir ve takım için atan herkesi bu bilinçle hareket etmeye davet ediyorum. Penaltı kaçıran futbolcuyu yuhlamak bizim tribünlerimize asla ama asla yakışmamıştır. Dünyanın her hangi bir liginde, herhangi bir futbolcu penaltıyı kaçırabilir. Önemli olan şehrimizin formasını terleten futbolcularımıza koşulsuz destek olabilmektir.

Şunun çok net bir şekilde bilinmesini de istiyorum. Şehrimizin tek reklam aracı olan Ahlatcı Futbol Kulübü'nün genç ve çalışkan başkanı Sayın Oğuzhan Yalçın ve ekibi başta olmak üzere, teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Bu doğrultuda sezon sonuna kadar skor ne olursa olsun büyük bir alkışı hak ettiklerini düşünüyorum.

Böylesine zorlu bir ligde mücadele edip, ilk sezonunda Play-Off potası içerisinde yer almanın tek nedeni vardır. O da, "Futbol aklıyla" yönetilmektir. Son söz olarak diyorum ki, "Aklı selimle hareket etmek, takımımızı kayıtsız ve şartsız desteklemek bizim en önemli görevimizdir"Bundan sonraki süreçte tribünlerimizde aklı selimin galip geleceğini umuyor ve bekliyorum. En güzel galibiyetler ve başarılarda görüşmek üzere.’ dedi.