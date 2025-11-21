Trendyol 1. ligde yedi takıma ceza yağdı. PFDK milli ara öncesinde oynanan maçların cezalarını yoğun bahis soruşturması nedeni ile yeni açıkladı. Sarıyer kulübüne Vanspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile iki tribüne bir sonraki ev sahibi maçına giriş yasağı taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 110 bin lira, anons sistemini amıcı dışında kullanmaktan dolayı 110 bin lira kulüp görevlisi Serkan Torun’a bir maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin lira, Teknik Direktör Servet Çetin’e ise iki maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin lira sporcu Muhammet Ali Özbaskın’a ise iki maç men ve 26.700 lira para cezası verildi.

Aynı maçta Vanspor kulübüne ise çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribündeki taraftarlara bir sonraki maça giriş yasağı ve takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile de 27 bin lira para cezası verildi.

Sivasspor’dan Valon Ethemi’ye müsabaka hakemine yönelik fiili müdaheye ve sportmenliğe aykırılık nedeni ile iki maç 26.700 lira para cezası. Sakaryaspor’a çirkin ve kötü tezüharatı sezon içinde ikinci kez tekrarlanmasından dolayı 80 bin lira para cezası ve altı bloğa birsonraki maça giriş yasağı cezası geldi. Aynı maçta Sakaryaspor kulübüne taraftarnının neden olduğu saha olayları nedeni ile 110 bin sportif ekipmanlarına aykırı eylemi nedeni ile 250 bin lira para cezası verildi.

Serikspor’a takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 27 bin lira, Erzurumspor antrenörü Ziya Akçeken’e rakp takım mensubuna yönelik hakareti nedeni ile .bir müsabakada soyunmu odası ve yedek kulabesine giriş yasağı ve 20 bin lira para cezası verildi. Esenler Erokspor’a ise takım halinde sportmenliğe aykırılıktan 27 bin lira futbolcu Amiltan’a rakip takım mensubuna hakareti nedeni ile iki maç ve 40 bin lira Teknik Direktör Osman Özköylüye ise müsabaka güvenlik amirine sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile 40 bin lira para cezası verildi.