Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu Bahis Soruşturması kapsamında 3. ligde forma giyen futbolcuların cezalarını açıkladı. Çorumlu iki futbolcuya ise altı ve dokuz ay ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 oyuncuya bahis nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.11.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen 3. Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki almış olduğu kararlar açıklanmıştır" denildi.

Bu açıklamaya göre Çorum FK’da da forma giyen futbolculardan Mustafa Emre Yalçınkaya 6 ay hak mahrumiyeti cezası alırken Mert Ilıman’a ise dokuz ay hak mahrumiyeti cezası verildi.