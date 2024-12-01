Çorum’un önde gelen oto ekspertiz firmalarından biri olan Pilot Garage Oto Ekspertiz, Galericiler Sitesi’nde hizmete girdi.

Profesyonel anlamda oto ekspertiz hizmeti vermek amacıyla açılan Pilot Garage, en son teknoloji oto test cihazlarıyla, araçların teknik ve mekanik durumunu detaylı şekilde inceleyerek müşterilerine kapsamlı raporlar sunuyor.

Pilot Garage Oto Ekspertiz’de, araçların teknik ve mekanik durumunu değerlendiren bir inceleme süreci yürüterek, bu inceleme süreci içeresinde; aracın motor, şanzıman, fren sistemleri, elektronik bileşenleri, boya, kaporta vb. gövde durumu gibi kritik alanlarda çalışmalarını yürütüyor.

Pilot Garage Oto Ekspertiz tarafından hazırlanan eksper raporu, araca dair tüm ayrıntıları gösterir ve bu sayede alıcı, aracın gerçek değerini tespit edebiliyor.