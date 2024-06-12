Çorum'un ilk ve köklü özel eğitim kurumlarından Pınar Koleji’nde büyük buluşma gerçekleştirildi.

1990 yılından beri Pınar Eğitim Kurumlarında eğitim veren öğretmenler ile eğitim alan öğrenciler Buharaevler Mahallesi Silmkent 5. Cadde üzerindeki Silmkent Kampüsü'nde bir araya geldi.

Büyük buluşmaya Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul idareci öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Pınar Eğitim Kurumları ve MY okullarının kurucusu Murat Yıldırım, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek; “Biz insanlara faydalı olan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Önce annesini babasını tanıyacak, sonra vatanını, milletini, devletini tanıyacak. Kurum olarak eğitimde Çorum’un ismini tanıtmaya çalıştık. 10 ilde 15 kampüs, 40’a yakın okul olarak kaliteli hizmet veriyoruz vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

Kendisinin de Murat Yıldırım’ın öğrencilerinden biri olduğunu ve bu okullarda eğitim gördüğünü belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise özel okulların eğitimdeki rolüne dikkat çekerek; “Sadece kamu okulları değil, özel eğitim kurumları bu ülkenin gelişmesine, bayrağının yücelmesine katkılar vermektedir. Asım’ın nesillerini hep birlikte ortaya çıkarmayı ve büyük Türk İslam medeniyetini yeniden yukarılara taşımayı rabbim hepimize nasip etsin” şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı da gelecek nesillerin yetiştirilmesine çok güzel katkılar sağlayan eğitim kurumlarının nice 34 yıllara ulaşması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.