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HARUN AKKAYA

Çorum Pınar Koleji’nde öğrencilere ‘Parlamenter Münazara’ eğitimi verildi.

Yurt içinde ve yurt dışında parlamenter münazarada öncü, akademik ve profesyonel anlamda başarılı 15 farklı üniversiteden 70’den fazla üyesiyle Türkiye genelinde elektronik ve fiziksel şekilde hizmet veren, 10 yıldır Türkiye’nin birçok bölgesinde 250’den fazla özel ve devlet kurumuna münazara eğitim ve organizasyon hizmeti veren Argüman Fabrikası Pınar Koleji’nde 2 gün boyunca ‘Parlamenter Münazara’ eğitim verdi.

Pınar Koleji Silmkent Kampüsü’nde eğitmenler Samet Şen ve Emin Taha Çelik tarafından verilen eğitimlerin birinci gününde öğrencilere ‘münazaranın bireyde değiştirecekleri ve katkıları, temel kurallar, temel taktikler, temel içerik eğitimi, pratik çalışma ve münazara oyunları konu tipleri konuyu anlamak fikir başlangıçlarına ulaşmak ve sistemize etmek’ gibi kuralları öğrenildi.

Eğitimin ikinci gününde ise ‘çürütme, özet ve söz hakkı ile sosyal devlet kanunları, iktisadi teoriler öğretildi.

2 günlük eğitimi tamamlayan öğrenciler, ‘Parlamenter Münazara’ya dair giriş seviyesinde öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenerek teorik ve pratikte kullanabilecekleri iyi bir deneyim yaşadılar.