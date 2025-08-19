‘2. OSB ve hızlı tren Çorum’un potansiyelini daha da ileriye taşıyacak’
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 11- 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 2 hırsızlık suçları olmak üzere, toplamda 12 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 2 erkek şahıstan 2 kadın 1 erkek şahıs ise bulundu.

1 erkek şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor. (Haber Merkezi)

