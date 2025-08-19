İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce 11- 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 2 hırsızlık suçları olmak üzere, toplamda 12 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 2 erkek şahıstan 2 kadın 1 erkek şahıs ise bulundu.

1 erkek şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor. (Haber Merkezi)