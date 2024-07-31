Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 22-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 kasten yaralama, 2 dolandırıcılık, 1 yağma (gasp), 1 hırsızlık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere, toplam 17 şahıs yakalandı.

Ayrıca, kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın şahsın tamamı da bulundu.