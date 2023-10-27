Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Gençler Basketbol turnuvasında şampiyonluğu Başöğretmen Anadolu Lisesi kazandı. Final maçında Ada Koleji’ni 63-45 yenen Başöğretmen Anadolu Lisesi Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

Yedi takımın mücadele ettiği Cumhuriyet Kupası Genç erkekler basketbol turnuvasında iki grupta yapılan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar. Yarı final maçlarını kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi ile Ada Koleji takımları turnuvanın şampiyonluğu için mücadele ettiler.

Final maçına çok etkili başlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi ilk periyotu 21-10 önde tamamladı. İkinci periyotta Ada Koleji dengeyi kursada devreyi Başöğretmen Anadolu Lisesi 37-25 önde tamamladı.

Maçın ikini devresinde iki periyotta Başöğretmen Anadolu Lisesi kontrollü bir oyun oynadı. Üçüncü periyot 13-13 berabere biterken son periyodu 13-7 önde tamamlayan Başöğretmen Anadolu Lisesi maçtan 63-45 galip ayrılarak birincilik kupasını alırken Ada Koleji ise ikinci oldu.