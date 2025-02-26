Okul Sporları Küçükler Basketbol il birinciliğinde Mustafa Kemal Ortaokulu kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk kazandı.

Beş okulun mücadele ettiği küçük kızlar basketbol il birinciliğinde tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlarda Mustafa Kemal Ortaokulu son maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşısında 37-6’lık skorla çok rahat bir galibiyet alarak dört maçınıda kazanmayı başardı.

Abdulhamit Han Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulları kız takımları ikincilik üçüncülük maçında karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan bu maçta ilk devreyi 18-12 önde tamamlayan 23 Nisan Ortaokulu maçtan da 33-30 galip ayrılmayı başardı.

Küçük erkeklerde ise son maçta ilk iki maçlarını kazanan iki takım Mustafa Kemal Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu takımları final maçında karşılaştılar. Maçın ilk periyotunu 16-12 önde tamamlayan Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci periyotu da 22-17 önde tamamladı ve devreyi 38-29 galip tamamladı.

İkinci devrede de üstün oyununu devam ettiren Mustafa Kemal Ortaokulu maçtan 70-53 gibi farklı skorla galip ayrılarak erkeklerde şampiyon olurken 23 Nisan Ortaokulu ise bu mağlubiyet ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımları üçüncülük dördürcülük maçında karşılaştılar. Bu maçta ilk yarı çekişmeli geçti. İlk periyotu 8-7 önde tamamlayan Bahçelievler ikinci periyotuda 7-2 önde tamamladı ve devreyi 16-9’luk skorla galip bitirdi. İkinci yarıda farkı açan Bahçelievler Salim Akaydın son peniyotta Mehmet Akif Ersoy’un maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 29-18 galip ayrılarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.