Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kulüpler Basketbol’da sezonun ilk şampiyonluğunu Gençlikspor kazandı. U 14 Kulüpler Basketbol İl birinciliğinde Gençlikspor dört maçınıda kazanarak namağlup şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Beş takımın mücadele ettiği U 14 Kulüplü Erkekler Basketbol il birinciliğinde Gençlikspor A takımı oynadığı dört maçıda daha önceden kazanarak 8 puanla şampiyonluğu garantiledi. İl birinciliğinde son gün ise Gençlikspor B takımı ile Halk Eğitimspor takımları maçına Halk Eğitim çıkmadığı için dördüncü oldu Gençlikspor B takımı ise 6 puanla üçüncülüğü kazandı.

İl birinciliği son maçında ise Basketbol Yıldızlarıspor ile Basketbol Akademispor maçında rakibini yenen Basketbol Yıldızları takımı ikincilik kupasını alırken Gençlikspor B takımı üçüncü Halk Eğitim Kültürspor takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Maçların sona ermesinin ardından törenle ilk dört sırayı alan takımlara kupa sporculara madalyaları verildi. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık U 14’de şampiyon oln Gençlikspor A takımına ilimizi temsil edeceği grup maçlarında başarılar diledi.