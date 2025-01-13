Okul Sporları Yıldızlar Basketbol İl birinciliğinde erkeklerde dört kızlarda ise iki okulun mücadelesi sonunda kızlarda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu erkeklerde ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

TOKİ Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde kızlarda ise erkeklerde ise beş okul mücadele etti. Yıldız Kızlarda Sultan Abdülhamit Han Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu tek maçlık il birinciliğinde karşılaştı. Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu rakibini yenerek şampiyonluk kupasını alırken 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasını aldı.

Yıldız erkeklerde ise beş okulun mücadele ettiği il birinciliğinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazanırken Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ikincilik kupasını aldı.

Mustafa Kemal Ortokulu üçüncülük kupasının sahibi olurken Çorum Özel Ted Koleji takımı ise dördüncülük ödülünü aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.