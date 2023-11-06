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HARUN AKKAYA

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ‘Kamuda Spor’ Türkiye finallerinde Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü 3x3 Kadın Basketbol Takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu. Çorum şampiyonluğunun ardından Ordu’da bölge birincisi olan Serap Çelik, Leyla Yaman, Büşra Öz Turan ve Fatma Topaktaş’dan oluşan Çorum takımı Ankada’da Türkiye finallerinde ilk maçında Aydın’a 15-8 yenildikten sonra sonraki maçlarında Bursa’yı 15-8, Malatya’yı 12-6 yendi. Son iki günde Diyarbakır’ı 12-7 yenen Çorum takımı son maçında Mersin’e 15-8 yenildi. Yedi takımın mücadele ettiği Türkiye finallerinde üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Aynı şampiyonanın kadınlar voleybolda mücadele eden Çorum Eğitim Müdürlüğü takımı ise Irmak Deniz Özpamuk, Deniz Samur, Molla Şeyda Zengin Topuz, Eylem Teke, Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Ceyda Samur Gül, Handan Selçuk ve Merve Kızılkaya’dan oluşan kadrosu ile Türkiye yedincisi oldu.