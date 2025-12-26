Basketbol’da U 14 Kızlarda şampiyonluğu Gelişim Basketbol takımı kazandı.

Dört takımın tek devreli lig sistemine göre oynadığı maçlar sonunda Gelişim Basketbol A takımı üç maçınıda kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Gelişim Basketbol takımı A. Zeynep Özyılmaz, Ecrin Solak, Ayşe Nisa Barandak, Feyzanur Pekcan, Ece Çankal, Yağmur Hamurcu, Belinay Melek Eker, Elif Zehra Günay, Azranur Bağcı, Şevval Yıldırım, Esmanur Toker, Rabia Nur Biçer ve Ömür Su İçbudak’lı kadrosu ile son maçında Gelişim Basketbol B takımını 47-45 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyespor takımı ise Alya Kavakcı, Nehir Çavdar, Damla Yalyan, Zeynep Çıplak, Eliz Gökmen, Zehra Derinöz, Toprak Gökmen, Pelin Akar, Elif Torun, Büşra Çınar, Eflin Çelent ve Elih Zeynep Ateş’den oluşan kadrosu ile son maçında Basketbol Yıldızları takımına 54-48 yenilerek 5 puanla ikinci olurken Basketbol Yıldızları 4 puanla üçüncü Gelişim Basketbol B takımı ise 3 puanla dördüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildil.