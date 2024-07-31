Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 23 yıl çalıştıktan sonra Nisan 2023 tarihinde ayrılarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçen hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Evkuran gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçmiş yıllarda gazetemize yazıları ile katkıda bulunan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Çorum gündemini Hakimiyet’ten takip ettiğini belirterek, başarılı ve etkin bir gazetecilik faaliyeti sunan gazetemizi beğeniyle takip ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Evkuran, Çorum Hakimiyet Gazetesi ailesine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

corumhakimiyet.net Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Prof. Dr. Mehmet Evkuran’a teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.