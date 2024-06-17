Çorum'da Kurban Bayramı nedeniyle Valilik ve Belediye tarafından program düzenlendi.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediyesi bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Rektör Ali Osman Öztürk, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.
Editör: Yüksel Basar