Ahlatcı Çorum FK’nın Ankaragücü ile oynadığı zorlu maçta protokol tribününde isimler de büyük üzüntü yaşadı.

Maçı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadı.

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın 2. Başkan Yılmaz Özkul birlikte izlediler.

Onursal Başkan Muhsin Dere her maç olduğu gibi Ankaragücü maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ahlatcı ÇorumFK’mız, evimizde, Ankaragücü karşısında büyük kısmını önde götürdüğü karşılaşmadan normal sürenin son dakikalarında yediği golle 1 puanla ayrıldı. 1-1 beraberlikle sonuçlanan bu karşılaşma, elde ettiğimiz skoru koruyamamanın ve elde ettiğimiz fırsatları değerlendirememenin cezası niteliğinde oldu. Kaybettiğimiz 2 puana değil, kazandığımız 1 puana odaklanıp Play-Off potasında kalabilmek için derslerimize iyi çalışmalı ve camia olarak kenetlenmeliyiz. Biz büyük bir camiayız ve mücadelemizi pes etmeksizin sürdüreceğiz’ dedi.