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MURAT KARASU

Türk PDR Derneği İl Temsilciliği tarafından “30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” nedeniyle kutlama yemeği verildi.

Hitit Mesleki & Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen yemeğe Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, Genel Sekreter Ahmet Duran ile Genel Başkan Yardımcı Cemalettin Parıltı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Mehmet Armutcu, Türk PDR Derneği İl Temsilcisi Aykut Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri ile meslek mensupları katıldı.

‘SAYGIN BİR MESLEK’

Programda konuşma yapan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, kavram ve hizmet olarak 1950’li yılların başında Türkiye’ye giren psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bugün büyük ve saygın meslek gruplarından biri haline geldiğini belirterek, “Kamu ve özel sektörde eğitim, sağlık, aile ve sosyal hizmet, adalet, TSK, diyanet, endüstri, spor, insan kaynakları gibi birçok hizmet alanında istihdam edilen 70 bine yakın meslektaşımız ve üniversitelerde öğrenimine devam eden 25 bin civarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans öğrencimizle büyük ve saygın meslek gruplarından biri olmuştur” dedi.

Mesleki yetkinlikleri dahilinde insana hizmet noktasında kendilerine ihtiyaç olan her alanda olmaya devam edeceklerini ifade eden Mesut Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Üst düzey akademik ve bilişsel yeterlilikle mesleki eğitime giriş yapan lisans öğrencilerimiz, uygulamaya dönük ve nitelikli bir eğitim sonrası mesleğe ilk adımlarını atmaktadır. İstihdam edildikleri her alanda farkını ortaya koyan meslektaşlarımıza olan ihtiyaç bir çok iş kolunda çeşitlenerek artmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten derneğimiz geçmişte olduğu gibi bugünde mesleğimizin temsil edilmesi, meslektaşlarımızın mesleki eğitim ve gelişimlerinin desteklenmesi, var olan istihdam alanlarının korunarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması noktasında çalışmalarına devam etmektedir.”

Programda derneğe yeni üye olanların rozetleri de takıldı.