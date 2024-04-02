Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum Şubesi'nden Çorum Rehberlik Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Türk PDR Derneği yönetimi Aykut Aydemir başkanlığında, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Çorum’da görev yapan bütün psikolojik danışmanlara yönelik, bu dönem ve önümüzdeki dönem için planlanan eğitim ve mesleki gelişim faaliyetleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu dönem için 27-28 Nisan tarihlerinde akademisyenlerin liderliğinde Kısa Süreli/Çözüm Odaklı Terapi eğitiminin Çorum’da görev yapan bütün psikolojik danışmanlara yönelik olarak yapılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi içinde, yine akademisyenlerin eşlik edeceği süpervizyon çalışması ve sonrasında 8 haftalık intervizyon grubu çalışması, bibloyoterapi ve beden psikoterapisi gibi eğitimlerin Türk PDR Derneği Çorum Şubesi öncülüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilmesi planlandı.

Dernek Temsilcisi Aykut Aydemir, planlanan bu çalışmaların meslektaşları için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, psikolojik danışmanların ilimizdeki öğrenci ve velilere dönük faaliyetlerinde sahada onlara çok ciddi katkılar sağlayacağını ifade ederek, Mehmet Armutcu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Yaprak Biçer, Basın Yayın Sekreteri Göksel Tandoğan, Proje Sekreteri Tülay Yatağan Bayram ve Eğitim Sekreteri Elif Akdağ da hazır bulundu.