Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Ramazan Akşamları" etkinlikleri, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor.

Bedesten yanında kurulan etkinlik çadırında, teravih namazının ardından gerçekleştirilen programlar her hafta cuma ve cumartesi günleri yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde cuma akşamları ilahi ve ezgi konserleri, cumartesi akşamları ise çocuklara yönelik eğlenceli ve renkli etkinlikler sahneleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen programlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cuma akşamı düzenlenen konserde ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Ahmet Fesçioğlu sahne aldı.

Sanatçılar, seslendirdikleri birbirinden güzel ilahilerle dinleyicilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşatırken, alanı dolduran vatandaşlar da ilahilere hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser sırasında konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Aşgın, Ramazan akşamına ilahileriyle renk katan sanatçılara da teşekkür ederek kendilerine çiçek takdim etti.

Cumartesi akşamı düzenlenen programda ise çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterileri, yarışmalar ve sihirbazlık gösterileriyle minikler doyasıya eğlendi.

Program sonunda çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtılırken, etkinliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır ve geleneksel şerbet ikram edildi.

Geleneksel Ramazan Akşamları etkinlikleri kapsamında 13 Mart Cuma günü etkinlik çadırında Aykut Kuşkaya, 16 Mart Pazartesi günü de Atatürk Spor Salonu’nda Fadıl Aydın tasavvuf musikisi konserinde Çorum halkıyla buluşacak.