Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK 4 Şubat Salı günü saat 15:30'da oynanacak.
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle iyi bir grafik yakalayan kırmızı siyahlılar kupada ikinci hafta maçında Başakşehir'e konuk olacak.
Tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele eden kırmızı siyahlılar, Başakşehir'den puan yada puanlarla dönmek istiyor.
Editör: Fatih Battar