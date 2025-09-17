Çorum FK’da Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun 12 maçlık cezası İstanbulspor maçında sona eriyor.

Ligde geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor ile oynanan maçta hakem tarafından rapor edilen Muhammed Fettahoğlu’na 12 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmişti.

Geçtiğimiz sezon Erokspor ile iç sahada oynanan ve 3-3 beraberlik ile sona eren maçın hakemi tarafından rapor edilen Muhammed Fettahoğlu bu cezanın altı sını geçen sezon çekerken kalan altı maçını ise bu sezon çekiyor. Cuma günü oynanacak İstanbulspor maçında 12 maçlık cezasını tamamlayacak olan Muhammed Fettahoğlu salı günü Serik Belediyespor ile oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.