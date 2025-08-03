Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TEKNOFEST 2025’e katılarak finale ve yarı finale kalma başarısı gösteren öğrenci takımlarıyla bir araya geldi.

“Havacılıkta Yapay Zeka”, “Sağlıkta Yapay Zeka”, “İnsansız Kara Aracı” ve “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorilerinde final ve yarı finale yükselen takımların katıldığı buluşmada, öğrencilerin proje süreçleri ve hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Öztürk, TEKNOFEST gibi büyük çaplı teknoloji yarışmalarının öğrenciler için önemli bir gelişim alanı sunduğunu vurgulayarak, “Üniversitemizde proje kültürünü sürdürülebilir bir anlayışla destekliyoruz. Sağladığımız dijital laboratuvar ortamı, ekip çalışmasına elverişli Fikir Atölyemiz ve tüm altyapı olanaklarımızla öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Bu yıl yarışmalarda “Sağlıkta Yapay Zeka” alanında iki ayrı takımın birbirine rakip olarak yarışmasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Öztürk, “Hitit Üniversitesi artık kendi rakibini kendi içinden çıkarıyor. Bu, üniversitemizin geldiği noktayı ve potansiyelini açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Rektör Öztürk, finale ve yarı finale kalan tüm öğrencilere ve danışman akademisyenlere başarılar dileyerek, “Yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Her yıl artan katılım oranıyla TEKNOFEST’e daha fazla takımla katılmak ve yeni Türkiye dereceleri kazanmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilk kez Teknofest’e katılan öğrencilerin yoğunluğu dikkat çekerken, daha önce birden fazla kez katılım sağlayan deneyimli öğrencilerin de projelerde aktif rol aldığı vurgulandı.