Çorum Eczacı Odası’nın, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Cumhuriyetle Büyüyorum - Atatürk’ün İzinde Sağlıklı, Mutlu Bir Geleceğe” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çorum Eczacı Odası tarafından, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bilincini ve yaratıcılığı desteklemek amacıyla düzenlenen “Cumhuriyetle Büyüyorum - Atatürk’ün İzinde Sağlıklı, Mutlu Bir Geleceğe” temalı resim yarışması geçtiğimiz günlerde sonuçlandırıldı.

Öğrenciler; Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet coşkusunu kendi renkleriyle anlattıkları resimleriyle yarışmaya anlam ve güzellik kattılar.

Anaokulu kategorisinde, 1. Zeliha Ece Sezegen ve 2. Elif Mira Çiftçi'ye boyama seti ve resim defteri hediye edildi.

İlkokul kategorisinde, 1. Busenaz Karaman’a 2000 parça puzzle, 2. Ayaz Deniz Celep’e 1000 parça puzzle, 3. Hüma Miray Demir’e 500 parça puzzle hediye edilirken, mansiyon hediye olarak da Selin Kezer'e boyama seti verildi.

Dereceye giren öğrencileri ve velilerini oda binasında ağırlayan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Çocuklarımızın yapmış olduğu resimlerinde, Cumhuriyet'in neşesini, özgürlüğünü, sevgisini ve umut dolu yarınlarını görmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Geleceğimizin aydınlık yüzü olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılım sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Afacan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ara tatil dönemine denk gelen bu buluşmada, çocuklarımızla birlikte keyifli ve renkli anlar yaşadık. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı amaçlayan farkındalık etkinliğimize katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor; onların heyecanlarını, yeteneklerini ve Cumhuriyet bilincini desteklemekten gurur duyuyoruz.

Çorum Eczacı Odası olarak, çocuklarımızın gelişimine, kültürel duyarlılığına ve toplumsal farkındalığa katkı sunan etkinliklerimize devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”