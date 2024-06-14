Çorum’da gayrimenkul danışmanlığı ve emlak sektöründe tercih edilen firmalardan biri olan Rumeysa Gayrimenkul Emlak, yeni yerinde müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

GÜVENİLİR VE ŞEFFAF ARACILIK HİZMETİ

Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak numara 9/A (Karakeçili Cami karşısı) adresinde hizmet veren olan Rumeysa Gayrimenkul Emlak, ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alım satımında güvenilir ve şeffaf bir aracılık hizmeti sunuyor.

‘Çorum’da emlak sektöründe bizi herkes bilir’ diyen Rumeysa Gayrimenkul Emlak yetkilisi Mecnun Özçifçi, satılık veya kiralık daire, iş yeri, arsa, devre mülk ve konut ilanları için tüm Çorum halkını Rumeysa Emlak’a beklediklerini söyledi.