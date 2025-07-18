Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, kentteki bazı siyasî partileri ziyaret ederek, özellikle gündemdeki İklim Yasası üzerine ortak bir çalışma zemini oluşturulması yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Saadet İl Başkanı Sarı, ilk olarak İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız'ı ziyaret etti. Şuayb Sarı daha sonra Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş ve Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ile ayrı ayrı bir araya geldi. Sarı ve Saadet heyeti ayrıca MHP eski İl Başkanı ve İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin'i de ziyaret etti.

Saadet İl Başkanı Sarı, Meclis'ten geçen İklim Yasası'nın mevcut hâliyle ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek, bu konuda benzer hassasiyetleri taşıyan siyasi partilerle ortak bir çalışma zemini oluşturmak istediklerini ifade etti.

Çevre politikalarının partiler üstü bir mesele olduğuna dikkat çeken ve bu alanda sağduyulu işbirliklerinin önemini vurgulayan Şuayb Sarı, iklim politikalarının ülke ve millet yararına uygun bir yapıya kavuşturulması adına işbirliği çağrısında bulundu.

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, ziyaret ettiği il başkanlarına, misafirperverliklerinden ötürü ve İklim Yasası konusundaki olumlu ve samimi destekleri için teşekkür etti.